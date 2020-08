Met deze ‘ingepakte kip’ steel je de show als je gasten ontvangt

Voor de galantine:

4. Snijd of knip de vleugeltjes er bij het eerste gewricht vanaf de schouder af. Bij de elleboog, zeg maar.

5. Leg de vogel op zijn rug. Maak met je vingers een beetje ruimte in de hals, zodat je de bovenkant van de borsten ziet liggen. Als je aan de bovenkant van de borsten drukt, voel je daar het V-vormige sleutelbeen. Dat moet eruit. Dat doe je door met je mes langs de twee zijden van de sleutel te snijden en het er eenvoudigweg met je vingers uit te trekken. Dat gaat vrij eenvoudig.

6. Leg de vogel op zijn borst. Snijd het vel van de rug van nek tot kont open.

7. Maak met je mes het vlees van de ruggengraat en ribben los tot je aan beide kanten bij de schouders komt.

8. Voel door te draaien hoe de schouder in de kom zit en snijd dat gewricht voorzichtig los met de punt van een scherp mes. De vleugel blijft dus aan de rest van de huid en het vlees zitten.

9. Onderaan de kippen zitten ook de achterpoten in een kom. Die wip je er betrekkelijk makkelijk uit, zelfs zonder mes. Wel zitten ze vast met wat pezen en kraakbeen, waar je doorheen moet snijden. Poten en vleugels hangen nu los van het karkas

10. Volg met je mes en vingers rondom het karkas en maak al het vlees los. Het borstbeen is het meest lastig, dat zit dicht op de huid en goed vast. Werk heel voorzichtig: voorkom dat je door de huid heen snijd en schraap het vlees liever los van het borstbeen met de zijkant van je mes. Trek tot slot gewoon het hele karkas eruit. De borstfilets hoeven niet per se aan de rest van de kip te blijven zitten, dus maak je geen zorgen als je die niet als een geheel van de kip af krijgt.

11. Check het vlees met je vingers op restantjes bot of kraakbeen en snijd ze weg.

12. Je hebt nu een los karkas – trek er bijvoorbeeld soep van – en een platgereden kip-vormige plak vlees met huid en de poten en de vleugels. Mogelijk heb je ook nog wat delen van de losse filets.

13. Haal de twee heupbeenderen eruit. Maak zo nodig ter hoogte van de kop van de heup met je mes het botje los van vlees, grijp de kop vast als een handvat en schraap met je mes het bot vrij. Niet snijden dus, maar schrapen. Je sloopt het vlees wel een beetje mee maar dat geeft niet. Hou je niet in. Je komt bij het gewricht, dat snijd je door. Laat het tweede kuitbotje zitten.

14. De poot is nu deels binnenstebuiten, dus vouw hem weer terug.

15. Het ene botje dat nog in het restantje vleugel zit laat je ook zitten.

16. Snijd de vetknobbel aan de onderkant van de kip weg.

17. Leg de kip op de velkant op een snijplank met de restanten van de poten naar je toe.

18. Je doel is om overal huid aan de buitenkant, en een even dikke laag vlees aan de binnenkant te krijgen. Verdeel het borstvlees over de plekken waar nu weinig vlees ligt. Je kunt gewoon stukken borstvlees lossnijden en verplaatsen.

19. Leg een stuk plasticfolie over het vlees en sla het platter en van gelijke dikte met deegroller of een koekenpan.

20. Breng het vlees op smaak met ruim zout en peper.