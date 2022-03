Met deze lekkere eenpansgerechten bespaar je energie

Koken & EtenDagelijks bereiden we onze maaltijden in de keuken. Tijdens het koken gebruik je vaak meerdere pannen en ander keukengerei. Een eenpansgerecht maak je volledig klaar met één pan, dat scheelt dus tijd en energie: van jezelf en van je warmtebron. Drie kenners delen een aantal gerechten ter inspiratie.

,,Ik ben zelf gek op ovengerechten, eenpansgerechten en traybakes (waarbij je alle ingrediënten op de bakplaat legt)”, zegt Judith Pagrach, receptontwikkelaar en oprichter van My Food Blog. ,,Het voordeel is namelijk dat je weinig afwas hebt, en vaak ook weinig werk. Je hebt maar weinig apparaten nodig. Dat is in deze tijd van dure energie zeker ook wel een plus.”

Eenpansgerechten zijn gerechten die veel smaak hebben, legt Pagrach uit. ,,Alle smaken van het gerecht komen letterlijk samen. Je kunt het ook vaak goed voorbereiden, dus dat is ideaal voor een dinerfeestje, maar wat mij betreft ook voor doordeweekse avonden. Je kunt het gerecht bijvoorbeeld snel voorbereiden voordat je je kind gaat ophalen van de opvang en daarna hoeft het alleen nog maar even op het vuur of in de oven.”

Quote Het geeft gemak en je hebt achteraf weinig afwas, dat zijn natuurlijk de grote en bekende voordelen. Maar eenpansge­rech­ten vergen ook weinig aandacht Eva de Vries van Eef Kookt Zo

Omdat je maar weinig spullen nodig hebt voor een eenpansgerecht (en achteraf weinig afwas) vindt ook Brenda Hoff, eigenaar van kookblog Brenda Kookt, de kookwijze geschikt voor grote groepen. Ze noemt het een snelle manier om een lekkere en verse maaltijd op tafel te toveren. ,,Alle ingrediënten garen in dezelfde pan. Hierdoor nemen ze ook de smaken van elkaar over. Het resultaat: een maaltijd met veel smaak.”

Ook Eva de Vries, eigenaar van foodblog Eef Kookt Zo, ziet het nut wel in van een eenpansgerecht. ,,Het geeft gemak en je hebt achteraf weinig afwas. Dat zijn natuurlijk de grote en bekende voordelen. Maar eenpansgerechten vergen ook weinig aandacht. Dat betekent dat je je handen vrij hebt voor andere dingen.”

Kruiden en smaakmakers zijn belangrijk

,,Het geheim van een goed eenpansgerecht zijn de smaakmakers”, stelt De Vries. ,,Goede (verse) kruiden zijn belangrijk, maar vergeet ook zeker niet een teentje knoflook of meer erbij te gooien op de bakplaat. Dat geeft zoveel smaak. Verse kruiden zoals rozemarijn of tijm zijn bij uitstek perfect voor traybakes. Ze geven lekker veel geur en smaak af.”

,,Veggies onderop en daarbovenop het vlees, vis, kaas of de vega-vervangers”, somt Pagrach op. ,,Zo maak je een goed eenpansgerecht, en deze tip geldt dan met name voor traybakes. Op die manier worden je groenten mooi mals en vangen ze de meeste smaken op van de overige ingrediënten. En alles wat bovenop ligt wordt op deze manier ook echt gaar. Vergeet niet om alles goed in te kruiden.”

Traybakes zijn op dit moment heel populair, weet De Vries. ,,Het feit dat je er weinig omkijken naar hebt speelt hierbij een rol. En je kunt er vaak lekker veel groenten in kwijt. Gegrilde groenten van de bakplaat met (verse) kruiden, (zoete) aardappel en eventueel vlees of vis erbij maken tezamen een lekkere en makkelijke maaltijd.”

,,Als ik moet kiezen denk ik ook dat mijn favoriete eenpansgerecht mijn recept voor traybake met aardappel is”, gaat De Vries verder. ,,Hierin passen lekker veel groenten en het is dus ook ideaal om restjes groenten op te maken. Verder heb je een waanzinnig lekkere gemarineerde kip en de aardappeltjes uit de oven zijn toch wel de lekkerste, omdat ze een krokant korstje en een zachte binnenkant hebben.

Quote Altijd populair: pasta. Gnocchi wint trouwens steeds meer terrein in Nederland, dat is ook ideaal voor eenpansge­rech­ten Judith Pagrach, My Food Blog

Naast de traybakes in alle soorten en maten zijn baked oats (een ontbijtgerecht waarbij je havermout in de oven bakt) en sheet-pancakes, dus een pannenkoek op een bakplaat uit de oven, populair volgens Pagrach. ,,En altijd favoriet: pasta. Gnocchi wint trouwens steeds meer terrein in Nederland, dat is ook ideaal voor eenpansgerechten.”



Ook rijstgerechten zoals paella en jambalaya zijn geschikt voor een eenpansgerecht, zegt Hoff. ,,Maar ook stoofgerechten en roerbakgerechten.” Op haar site deelt Hoff diverse gerechten, waaronder kip teriyaki en roerbak met zigeunerschnitzels.

