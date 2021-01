Met deze pakketten maak jij je eigen Brabantse worstenbroodjes

Ze zijn echt Brabants, maar de worstenbroodjes van de bezorgdienst heeft een Amsterdams tintje. Beekman richtte in 2016 het bedrijf Brabantsche Worstenbroodjes op, maar hij komt uit de hoofdstad. ,,Ik kwam als Amsterdammer naar Brabant en vond worstenbroodjes altijd al een leuk concept”, vertelt hij. ,,Ik ging wat experimenteren met kruiden en maakte in eerste instantie worstenbroodjes voor familie, vrienden en buren. Dit breidde zich snel uit en voor ik het wist kocht ik een pandje in Den Bosch.”

Aanvankelijk konden alleen mensen in Vught en Den Bosch de worstenbroodjes bestellen, maar sinds de coronacrisis worden er doe-het-thuis pakketten bezorgd door heel Nederland via hun website keilekker.nl .

Populariteit door corona

Het bedrijf groeide heel snel. ,,We waren al langer bezig met het uitbreiden van ons assortiment. Er kwam vraag naar glutenvrije, halal en veganistische worstenbroodjes. Ook maakten we apartere worstenbroodjes met bijvoorbeeld asperges, truffel of sambal”, vertelt de ondernemer. Toen corona kwam en de horeca- en evenementenmarkt wegviel, moesten ze snel handelen. ,,We kwamen al gauw op het idee van doe-het-thuis pakketten. Mensen mochten de deur niet uit, dus brengen wij de worstenbroodjes wel aan huis. We namen een instructiefilmpje op bij mij thuis en voor ik het wist waren de pakketten op de markt.”

Doordat het product zó populair is geworden heeft Brabantsche Worstenbroodjes geen omzetverlies geleden tijdens de coronacrisis en hebben ze geen steun nodig gehad. ,,Daar zijn we ontzettend dankbaar voor”, aldus Beekman.

In een doe-het-thuis pakket vind je worstenbrood deegmix, gekruide vlees- of vegavulling in staafjes, bakpapier, een handgeschreven uitleg met daarop de link naar het instructiefilmpje en zakjes voor als de worstenbroodjes klaar zijn. ,,We zien de zakjes veel terugkomen op Facebook en Instagram. Mensen laten zien wat ze gemaakt hebben, en het leuke is: het ene worstenbroodje is nóg ambachtelijker dan het ander.”