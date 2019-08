Met deze trucs laat de supermarkt jou meer kopen dan je van plan was

Foodwatch is altijd op zoek naar manieren om consumenten te wijzen op misstanden en misleiding. De zelfbenoemde waakhond van de voedingsindustrie heeft dit lijstje samengesteld waarmee consumenten hun voordeel kunnen doen.

1 We worden hongerig gemaakt Wie trek heeft, koopt meer. Dus zetten supermarkten hun afbakovens wijd open zodat de omzet omhoog gaat. Er zijn zelfs ‘parfums’ met broodgeur. En als je mensen laat proeven, krijgen ze het gevoel dat ze de verkoper iets verschuldigd zijn.

2 Ongezond eten ligt in het zicht Het is niet zo dat supermarkten je dik willen maken, maar op sterk bewerkte fabrieksproducten vangen ze wel vaak hogere winstmarges. En die wil een supermarkt wel graag meepakken. Laten dat nou net de producten zijn die meestal niet erg gezond zijn.

3 Muziek stuurt onze keuzes Wist je dat in een supermarkt met Franse muziek meer Franse wijn wordt verkocht en in een supermarkt met Duitse muziek meer Duitse wijn? Onbewust stuurt de muziek een klant in zijn of haar keus, aldus Foodwatch.

4 Met grote winkelkarretjes koop je meer Grote winkelwagens waar maar een handjevol producten in liggen, geven de klant het gevoel dat ze maar erg weinig hebben uitgekozen. Er kan nog best iets bij dat niet op het lijstje staat.

5 Eerst groente en fruit, dan kopen we meer junkfood Dit klinkt onlogisch maar wie al bloemkool en aardbeien heeft gekocht, gunt zichzelf daarna wel een stukje chocolade of een zak chips.

6 We lopen langs de verleidingen In een supermarkt staan brood, melk en fruit lekker ver bij elkaar vandaan zodat we wel langs de andere, minder gezonde verleidingen moeten lopen. En dan is de kans dat we zwichten groter.

7 Op ooghoogte ligt het duurdere spul Supermarkten hebben een ooghoogtestrategie, aldus Foodwatch. Wat je ziet, kopen wij gemakkelijker. Een goede reden om producten met een hogere winstmarge op ooghoogte neer te zetten. Budgetmerken met lagere winstmarge liggen vaak onderaan.