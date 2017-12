Met deze 'vieze' trucjes laten fotografen eten er heerlijk uitzien

We verlekkeren ons regelmatig aan foto's en video's vol lekker eten en drinken. Prachtig gestapelde hamburgers van tien centimeter hoog, taarten vol met vette klodders slagroom of romige bolletjes ijs . Alhoewel dit er goed uitziet, kun je hier beter geen hap van nemen. Fotografen doen namelijk de raarste dingen met deze voeding om het er goed uit te laten zien. Hierbij een kijkje achter de schermen.

IJs

Laten we je meteen uit de droom helpen waarin ijs nooit smelt en een enorme berg er aantrekkelijk uit blijft zien. Het ijs op de foto is vaak een combinatie van aardappelpuree, reuzel, poedersuiker en kleurstof. Dat klinkt meteen een stuk minder aantrekkelijk. De chocoladesiroop blijft prachtig op het ijs liggen dankzij stukjes keukenpapier. Zonder dit papier glijdt de siroop er namelijk zo weer vanaf.

Vlees

Die prachtig gegaarde hamburger blijkt niet zo gaar als je denkt. Het vlees wordt zorgvuldig gebraden met een steekvlam. Door middel van een brandijzer worden grillsporen toegevoegd en de sappige kleur is te danken aan een laagje schoensmeer of vernis. Ga er maar vanuit dat de hamburger vol zit met stukjes karton en tandenstokers zodat de ingrediënten stuk voor stuk mooi zichtbaar zijn. We gaan graag nog een stap verder en vertellen je dat de sesamzaadjes op de hamburger worden aangebracht met een pincet, lijm en een flinke dosis geduld.

Koele drankjes

Koude producten hebben hun koele uiterlijk te danken aan glycerine. Dit is een vloeistof afgeleid van natuurlijke vetten en oliën die veelal in huidverzorgende producten voorkomt. Glycerine geeft glans aan de producten in beeld en doet het lijken alsof er druppels vocht op het glas staan.

Warm eten

Eten is vaak al afgekoeld voordat de foto is genomen. Om het eten er warm en dampend uit te laten zien worden sponzen, katoenen balletjes en tampons ingezet. Deze attributen worden nat gemaakt met water, in de magnetron opgewarmd en netjes verstopt zodat ze niet zichtbaar zijn op de foto. Wie heeft er nu nog honger?

Melk

Melk doet ander eten op de foto, zoals cornflakes, niet veel goed. Het veroorzaakt in een korte tijd een klef, onaantrekkelijk gezicht. Daarom wordt het vervangen door witte lijm. Juist ja. Wordt er geen lijm gebruikt, dan is de kans groot dat de fotografen yoghurt of shampoo inzetten.

Pannenkoeken

Van een stapel sappige pannenkoekjes krijgen we allemaal trek. Al helemaal als er een zoete siroop vanaf druipt. Droom rustig verder, de 'siroop' op pannenkoeken blijkt motorolie te zijn. Mocht er wel siroop aan te pas komen, dan komt deze op een flinke laag vuilafstotende spray te liggen.