Met deze voetbalsnack scoor je punten

Zo gezond is een smoothie­bowl echt

12:00 Wie op Instagram #smoothiebowl intikt, krijgt meer dan 1,6 miljoen berichten te zien. Dat verklapt veel over de populariteit van het exotische, kleurrijke ontbijtkommetje. Mooi? Check. Geliefd? Dubbel check! Maar of het ook gezond is?