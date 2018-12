Met deze wijn maak je goede sier met kerst

Voor barista Niels is koffie veel meer dan een druk op de knop

14 december Koffie is voor miljoenen Nederlanders dé manier om de dag mee te beginnen. Voor Niels te Vaanhold (26) uit Goor is het zwarte goud echter meer dan een druk op de knop in de ochtend. Hij is fulltime barista en een goeie ook: in Brazilië werd hij vorige maand de op één na beste koffieproever ter wereld.