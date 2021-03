Met deze worstjes en dikke soepen gaat Unox op de vegetarische toer

Unox is de motor achter de vegetarische stap die Unilever in Nederland wil zetten. Het oer-Hollandse merk kwam 85 jaar geleden met de rookworst en wordt door veel mensen nog steeds als vleesmerk gezien. ,,Maar tijden veranderen en merken veranderen mee’’, zegt Esther van Spronsen, marketingdirecteur bij Unox.

Die verandering zit hem vooral in de toegenomen belangstelling voor vegetarisch eten. Bij de helft van de Nederlandse huishoudens staat nog dagelijks vlees op tafel, maar 86 procent van de consumenten geeft aan minder vlees te willen eten. Daar ligt de uitdaging.

Quote Het is helemaal niet nodig om 100 procent plantaar­dig te eten Esther van Spronsen, marketingdirecteur bij Unox Juist met Unox is de grootste slag te slaan, denkt Van Spronsen. ,,We zijn het grootste merk in de supermarkt. In acht van de tien huishoudens staan producten van Unox in de kast.’’



Met Unox kun je dus een deuk in een pakje boter slaan als het om verduurzaming gaat. Het merk gaat meer vleesvervangers aanbieden en het aandeel groente en peulvruchten in de producten vergroten. Want voldoende groente eten blijft een probleem voor veel Nederlanders.

Maar mensen hoeven niet te vrezen dat ze straks alleen nog op sojaknakworstjes of linzenburgers kunnen knauwen. Unox is geen voorloper die het hele vleesschap eens flink gaat opschudden. ,,We gaan zeker niet naar 100 procent plantaardig’’, bezweert Van Spronsen. ,,Het is ook helemaal niet nodig om 100 procent plantaardig te eten.’’

Momenteel is gemiddeld 60 procent van de eiwitten die we eten van dierlijke komaf. De verhouding dierlijk-plantaardig moet naar 50-50 in 2025 als het aan Unilever ligt. Dan is er al een grote stap richting een duurzamere wereld gezet.



Het meest concreet is Unox met de soepen. Daarvan is nu 42 procent vegetarisch en dat moet over vier jaar 60 procent zijn. Daarnaast gaat Unox meer groente en peulvruchten toevoegen aan de soep. De soep wordt dikker dus.

Wat betreft het vlees en de vervangers heeft Unox een driesporenbeleid. Vlees moet beter worden. Dat houdt in dat vanaf volgend jaar Unox alleen nog vlees gebruikt met het keurmerk van de Dierenbescherming. ,,Dat betekent meer aandacht voor dierenwelzijn.’’ Daarnaast gaat Unilever ‘hybride producten’ op de markt brengen. Dat is een mengvorm van vlees met plantaardige producten. In mei van dit jaar wordt het eerste product geïntroduceerd, het chipolataworstje. Daarin is een deel van het vlees vervangen door kidneybonen en paprika.

De derde stap is de introductie van vleesvervangende producten. Nu heeft Unox tien vleesvervangers in het assortiment, bijvoorbeeld vegetarische rookworsten of knakworsten. ,,Dat moeten er twintig worden. De vegetarische producten maken nu 6 procent van de omzet van Unox uit. Dat moet in 2025 12 procent zijn’’, aldus de marketingdirecteur.

Minder vlees is al een stap op weg naar meer duurzaamheid. Maar de winst is pas optimaal als ook de vleesvervangers duurzaam zijn. En dat is het geval volgens Van Spronsen. ,,Nu is al 95 procent van wat we inkopen duurzaam geproduceerd. Dat moet over een paar jaar 100 procent zijn.’’

De doelstelling om de omzet van vleesvervangers in vijf jaar tijd te verdubbelen lijkt niet al te ambitieus. Onderzoekers van ABN Amro voorspellen dat de markt voor vleesvervangers jaarlijks met 20 procent zal groeien. Dan is een verdubbeling van de omzet in vijf jaar tijd al bijna bereikt. Maar volgens Van Spronsen ‘is het nog hard werken’ om dat te halen.

Consumenten die een steentje bijdragen

De mens, en zeker de consument, is namelijk een gewoontedier. Mensen hangen heel sterk aan hun stukje vlees. ,,Die smaak en de structuur zijn belangrijk.’’ Vandaar dat er de nadruk wordt gelegd op ‘plantaardig’ vlees dat qua smaak en textuur lijkt op dierlijk vlees. ,,We mikken op de consument die een steentje willen bijdragen aan de verduurzaming, maar niet wil inleveren op smaak.’’

Het uiteindelijke doel is een verandering van het voedingspatroon, meer plantaardig en minder vlees. Maar gedragsverandering is moeilijk te bewerkstelligen, weten ze bij Unilever. ,,De verandering moet daarom in kleine stapjes gaan.’’

