Met dit dieet heb je geen Viagra meer nodig

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Athene en bestudeerde 670 Griekse mannen met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar. Hoofdonderzoeker Dr. Christina Chrysohoou laat in een gesprek met de Daily Mail weten dat slechts 20 procent van deze groep last had van erectiestoornissen, wat ver beneden het gemiddelde van 52 procent is. ,,Viagra heeft slechts een kortdurend effect en is geen langetermijnoplossing. Wat we vonden, is dat het mediterraan dieet een positief effect heeft op de bloedvaten en het helpt mannen hun seksuele functie te behouden'', aldus Chrysohoou. ,,Hierdoor draagt dit dieet bij aan een actief en medicijnvrij liefdesleven tot ver in de 60 en 70.''