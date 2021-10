Met je eigen diepvriesbakje naar de slager, drie ons rundergehakt erin en dichtklikken: ‘Anders nog iets?’

Eens in de zoveel tijd gaat hij weer viraal. Die foto van drie keurig gepelde bananen in een piepschuim bakje met cellofaan erover. Huiveringwekkend. Nog zo’n juweeltje: een gepeld mandarijntje in een plastic bakje in een supermarktschap. Er is ook een variant met een gekookt en gepeld ei in een plastic zakje. ‘Waanzin’, klinkt het dan in meerdere talen, uit alle windstreken. Zijn we gek geworden?