Michelin deelt weer sterren uit: dit zijn de trends die inspecteurs signaleren in toprestaurants

In heel wat keukens kijken de chefs elk jaar nagelbijtend uit naar een gids dat jarenlang een bordeauxkleurige omslag had en nu volledig online is te vinden. De gids heeft een enorme impact, want daarin is te lezen hoe ons land er culinair gezien voor staat. De bekendmaking is - na twee jaar afwezigheid - weer in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Ook chefs die er nonchalant over doen, weten dat hun restaurant in één klap landelijk én internationaal op de kaart kan staan.