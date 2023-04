Michelinsterren: zeventien nieuwe restaurants, één krijgt er twee en andere verliezen beide

Update met videoZeventien restaurants in Nederland hebben maandag een Michelinster gekregen. Vinkeles in Amsterdam had er al één en kreeg er een tweede bij. Pure C van de bekende chef-kok en horeca-ondernemer Sergio Herman verloor in één klap zijn twee sterren.

Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde overzicht van de Michelingids Nederland 2023. Hoe Hermans Pure C na vijf jaar plotseling zijn twee sterren kon verliezen, is niet bekend. Het restaurant in het Zeeuwse Cadzand wilde niet reageren tegenover deze nieuwssite. Een verzoek om Herman zelf te spreken, werd afgewezen.

Het is voor Pure C de tweede tegenslag in korte tijd. Chef Syrco Bakker kondigde eind vorig jaar aan dat hij een andere weg zou inslaan. Hij werkt tot 29 april in Pure C en wil daarna twee restaurants openen: eentje in Sluis, het andere in Ubud op Bali. ,,Na dertien jaar wil ik nog een keer goed in het diepe springen’’, zei de dertiger begin deze maand tegen de PZC.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Restaurant Sabero in Roermond verloor eveneens zijn twee Michelin-sterren. ,,Geen triest nieuws’’, zegt Sonja Boreas die de zaak runt met haar man Nico in de keuken. Ze sloten hun sterrenzaak in maart en openden in april een huiskamerrestaurant in Leende. ,,Het is drie dagen per week open in plaats van vier. We koken hetzelfde maar Michelin heeft het nog niet kunnen beoordelen.’’

Drie- en tweesterren

De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen blijven de enige met drie Michelinsterren. Jurgen van der Zalm, chef-kok van restaurant Vinkeles op de Keizersgracht, is verrast met de tweede Michelinster die hij vandaag ontving. ,,Het behouden van onze ster was het belangrijkste en opeens stond mijn naam op het scherm. Het is ongelooflijk’’, zei hij tegen Het Parool.

Waarom hij die tweede ster heeft gekregen? ,,We zijn ons nog meer gaan focussen op kwaliteit en gastenbeleving”, zegt hij. ,,We kookten al heel lang consistent, maar deden weinig aan tafel.” Volgens Van der Zalm is het eten in zijn restaurant het afgelopen jaar ‘meer een beleving’ geworden dan in voorgaande jaren. De jonge chef-kok ging aan het begin van de middag naar Vinkeles om de tweede ster te vieren. ,,De directeur belde en ik ga nu direct naar de zaak en dan gaan we feesten. Gelukkig is het om de hoek.’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Chef Jurgen van der Zalm en maître-Sommelier Natasja Noorlander van Vinkeles uit Amsterdam. © ANP

Een van de steden die culinair weer op de kaart staat is Utrecht. Twee nieuwkomers hebben hier hun restaurant. Het gaat om Maeve aan de Kromme Nieuwegracht en Karel 5 aan het Geertebolwerk, die tien jaar geleden voor het laatst op het allerhoogste niveau kookte. ,,We hebben twee jaar gestreden met deze fantastische mannen. We hebben een ander geluid laten horen, sympathiek gekookt en naar de wensen van de gasten geluisterd’’, zei een opgewekte chef-kok Leon Mazairac tijdens de uitreiking in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Volledig scherm Chef-kok Leon Mazairac bezorgt restaurant Karel V na tien jaar weer een Michelinster. © Foto Ruud Voest

Volledig scherm Chef Tommy Janssen van Maeve uit Utrecht wint zijn eerste Michelinster. © ANP

Een andere opvallende nieuwkomer is De Basiliek in Harderwijk. Dit restaurant verloor vorig jaar de Michelinster omdat het restaurant werd verkocht. Yornie van Dijk, die er bijna vier jaar werkte en de zaak had overgenomen, was daar niet rouwig om, vertelde hij eerder aan De Ondernemer . ,,Ik vind het fijn om mijn eigen stijl te creëren, dus het geeft wel wat meer rust nu die ster eraf is. Anders behoor je meteen tot de top van Nederland en wordt er gelijk heel veel van je verwacht’’, zei hij er toen over. Maar binnen een jaar blijkt hij alsnog tot de top te horen.

Daarnaast kreeg Van Dijk de Young Chef Award voor jonge talentvolle chefs uitgereikt. ,,Ik ben blij dat mijn werk gewaardeerd wordt’’, reageerde hij op het podium, terwijl hij de bijbehorende zwarte koksbuis in ontvangst nam. Het is niet zijn eerste prijs, want in februari werd hij nog door de prestigieuze Franse gastronomiegids Gault&Millau al uitgeroepen tot Ambachtsman van het jaar.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog meer eensterrententen

De restaurants die eveneens een ster wisten te bemachtigen zijn: Château Neercanne in Maastricht, Vanderveen in Amsterdam, Lizz in Gouda, Flavours in Weert, Brass Boer Thuis in Zwolle, Bistro de la Mer in Amsterdam, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Studio in Maastricht, Coulisse in Amsterdam, Codium in Goes, De Woage in Gramsbergen, Yama in Rotterdam en Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht.

Bij restaurant Lizz, dat als eerste in Gouda een Michelinster kreeg, was de ontlading gigantisch. ,,We zaten met elkaar de herhaling van de uitreiking te kijken, want toen de envelop werd geopend en we ‘Gouda’ hoorden, schoten we omhoog, met een frikandel in de hand”, zei Sharon van Gastel, drijvende kracht achter het restaurant samen met haar echtgenoot Lennart. ,,De chef en de maître-sommelier Louis Grizeau waren in DeLaMar. Toen we de herhaling keken, was het: Lizz heeft een ster! We zitten met tranen in de ogen.”

Andere verliezers

Restaurant Noble in Den Bosch levert haar enige Michelinster in. In het Zeeuwse Wilhelminadorp is restaurant Katseveer zijn ster na zeventien jaar kwijt. De nieuwe eigenaren gastheer/sommelier Paul Labruijere en chef Leon Vermaire namen het restaurant aan de Oosterschelde vorig jaar over van Rutger en Jessica van der Weel, die de Michelinster in 2006 binnensleepten. Zwaar tillen de nieuwe eigenaren er niet aan. ‘We zijn nog maar net begonnen en zien dit niet als een verlies, want die ster is nooit van ons geweest’, luidt het onder andere op Instagram.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: