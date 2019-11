Mieneke (102) eet elke avond naturelchips: hét geheim om oud te worden

De redactie van het programma komt na de openbaring over de chips meteen aanzetten met twee bakken chips in de smaken naturel en paprika. De paprikavariant wordt resoluut naar buurvrouw Riek geduwd, al zijn de dames te onthutst door de camera’s en lichten om er een hapje van te nemen.



Mieneke mag dan al wel 102 zijn, ze is nog lang niet klaar met het leven. Wanneer Van Gelder haar vraagt wat ze in de toekomst nog graag wil doen, concludeert ze nuchter: ,,Nog een poosje leven.” Ze woont momenteel in opvanghuis St. Jozef in het Gelderse Gendt. Achter de geraniums gaan zitten heeft ze niet gedaan. Elke ochtend gaat ze jokeren met anderen.



De hele uitzending van Mieneke, samen met mede-bewoners Riek en Ann, is hier te zien.