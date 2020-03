Miljuschka met nieuwe serie op tv: koken tussen de cactussen

De show in zes afleveringen gaat over taco’s, tortilla’s en tequila en onbekendere gerechten. Telkens staat de aflevering in het teken van één ingrediënt: maïs, avocado, bonen, chocolade, chilipeper en limoen. Daarnaast struint de tv-kok over lokale markten, ontdekt ze de Mexicaanse cultuur en ontmoet ze beroemde topchefs die haar wegwijs maken in de eeuwenoude eetcultuur van Mexico, zo meldt 24Kitchen die de serie uitzendt.