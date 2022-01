Minder suiker eten: vooral de manier waarop je het binnenkrijgt is belangrijk

Wat Eten We Vandaag: Soupe au pistou met kaascrosti­ni

Dit Franse gerecht is een gezonde en vegetarische groentesoep met als finishing touch pistou. Pistou wordt ook wel de Provençaalse variant van pesto genoemd. Het is een saus die wordt gemaakt van verse basilicum, knoflook en olijfolie. In een vijzel stamp je de ingrediënten fijn tot een saus.

13 januari