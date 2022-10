Minderen met vlees is goed voor je gezondheid, maar hier moet je wel op letten

Nederlanders aten in 2021 niet minder, maar zelfs méér vlees dan in 2020 – dat bleek onlangs uit onderzoek van de Wageningen University & Research.



De opvatting dat minderen met vlees slecht zou zijn, is er eentje die niet klopt, volgens Jaap Seidell, hoogleraar Voeding & Gezondheid aan de Vrije Universiteit. Hij schaart zich achter het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie: beperk je vleesinname tot 500 gram per week. Voor rood vlees geldt zelfs een maximum van 300 gram per week. Dat komt neer op drie porties van honderd gram.

,,Daar zitten we nu ruim boven’’, zegt Seidell. ,,We zijn van oudsher omnivoren, dat klopt. Vlees is niet ongezond, maar we kunnen met veel minder toe. Tot 2010 bleef de gemiddelde vleesconsumptie stijgen, toen aten Nederlanders gemiddeld 39,5 kilo vlees (in 2021 was dat 38,1 kilo). Dat is ruim twintig kilo meer dan een halve eeuw geleden.’’

Quote Vlees heeft het imago dat we het nodig hebben om sterk en fit te blijven Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid

Ook Ellen Kampman, hoogleraar Voeding & Kanker van de Wageningen University & Research adviseert om te minderen. ,,We moeten naar de drie ons per week, en dan heb ik het met name over rood vlees. Als we dat zouden doen, zijn we al een heel eind.”



Onder rood vlees verstaan we onder andere rundvlees en varkensvlees. ,,Het vlees dankt zijn rode kleur aan heemijzer, een natuurlijke kleurstof, die gelinkt is aan een hoger risico op darmkanker. Minderen is daarom goed voor de gezondheid”, zegt Kampman.

Hoeveel vlees heeft je kind dagelijks nodig? Ouders van Nu legt uit hoeveel vlees nodig is voor kinderen in de groei.

Krijg je tekorten als je minder vlees eet?

Wie overweegt te minderen of zelfs wil stoppen, moet wél weten wat hij doet, volgens Kampman. ,,Vlees staat nog steeds in de Schijf van Vijf. Dat is niet voor niets. Als je vlees helemaal uit je dieet laat, riskeer je tekorten in de vorm van vitamine b2, b12 en ijzer. Met name het tekort aan ijzer is een probleem onder jongere vrouwen, die ineens besluiten vegan te gaan eten. Vegetariërs of veganisten zijn doorgaans mensen die bezig zijn met hun gezondheid; die nadenken over een gebalanceerd dieet, aangevuld met groentes en peulvruchten.”



Maar dat geldt niet voor iedereen, weet Kampman. ,,Daarom kunnen we niet ineens zeggen: ‘Nederland: laat het vlees voorgoed staan’.”

Quote We weten eigenlijk nog niet wat een dieet met enkel plantaardi­ge eiwitten met je lichaam doet Ellen Kampman, hoogleraar Voeding & Kanker

Mensen weten dat ze tekorten kunnen oplopen. ,,Ik geloof zeker dat veel mensen zich dat realiseren’’, zegt Kampman. ,,Bovendien heeft vlees het imago dat we het nodig hebben om sterk en fit te blijven.” ,,De lobby van vlees en zuivelproducten speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van dat imago’’, stelt Seidell. Vandaar dat we vanaf 2010 geen structurele daling van de vleesconsumptie ervaren. ,,Dát en het feit dat er ook nog eens heel veel mensen zijn, die het vlees niet willen laten staan. Gewoon omdat ze het zo lekker vinden.’’

Is dierlijke eiwit beter of slechter dan plantaardig eiwit?

Wat alles nóg ingewikkelder maakt, is dat we nog weinig weten over het verschil tussen plantaardige eiwitten en dierlijke eiwitten. Die eerste vind je in noten en peulvruchten, de tweede in vlees. ,,Er is momenteel een belangrijke studie gaande, waarin wordt onderzocht wat het eten van alleen plantaardige eiwitten doet met de spierkwaliteit en kwantiteit van oudere mensen. Er zijn nog geen resultaten. Dus we weten eigenlijk nog niet wat een dieet met enkel plantaardige eiwitten met je lichaam doet.’’ Vlees kunnen we om die reden nog lang niet helemaal schrappen van het menu, denkt Kampman.

