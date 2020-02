Moederbedrijf Corona en Coca-Cola hebben last van coronavirus

Het coronavirus grijpt om zich heen en dat is volop in het nieuws. De berichtgeving over het aantal nieuwe besmettingen in China en Europa neemt toe. Met alle gevolgen van dien. Merkdeskundige Paul Moers geeft aan dat het virus het gelijknamige biermerk geen goed doet. ,,Het probleem is dat Corona-bier staat voor plezier en gezelligheid, en plotseling horen we ineens dagelijks op de televisie het woord coronavirus. Dat heeft voor een enkele keer geen invloed, maar naarmate dat vaker gebeurt, ga je de naam toch ergens in je brein negatief associëren.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus ondervindt ABInBev inderdaad negatieve gevolgen van het virus, bevestigde zij gisteren in een internationaal persbericht. De brouwer meldt dat de start van de uitbraak samenviel met het Chinese Nieuwjaar. De vraag naar Corona in China was hierdoor aanzienlijk lager. Zowel voor horeca- als thuisgebruik.

Paul Moers: ,,ABInbev kan niet allerlei acties inzetten om extra Corona-bier te verkopen. Dat komt krankzinnig en ongepast over. Over dit soort situaties zeg ik: ‘Als je geschoren wordt, moet je stil zitten’. Je kunt hier niets aan doen. Dit is de nachtmerrie van iedere marketeer.” Moers denkt niet dat het merk gaat verdwijnen, zoals in de jaren 80 bij het snoepmerk ‘Ayds’ gebeurde. ,,Dat is aan de negatieve associatie kapot gegaan. Maar het moederbedrijf ABInBev heeft meerdere biermerken. Die zijn groot genoeg om te blijven leven.’’

Verlies

ABInBev geeft ook aan dat het bedrijf de eerste twee maanden van dit jaar kampte met een verlies van maar liefst 260 miljoen euro. Over de gehele linie houdt het bedrijf rekening met een daling van het bedrijfsresultaat van ongeveer 10 procent in het eerste kwartaal.

Vooralsnog heeft het coronavirus geen impact op de verkoop van Corona in Nederland. ,,We leven mee met degenen die geraakt worden door het virus, en we waarderen de inspanningen van overheden om het virus onder controle te krijgen’’, zegt het bedrijf in een statement.

Coca-Cola

Coca-Cola geeft in hun jaarlijks rapport aan dat het bedrijf vreest voor een tekort aan zoetstoffen die worden gebruikt bij de productie van Coca-Cola. Ze ervaren vertragingen in de productie en export van het ingrediënt uit China. Daarom is de multinational gestart met een noodvoorzieningsplan. Het bedrijf verwacht geen probleem op de lange termijn en verwacht gewoon cola te kunnen leveren. Wel zal het virus zorgen voor een negatieve impact op de kwartaalcijfers van Coca-Cola.

Voor het mondiale noodvoorzieningsplan haalt Coca-Cola ingrediënten uit andere landen op basis van de bestaande productieketen, geeft het bedrijf aan. ‘We verwachten op dit moment geen impact op onze klanten of consumenten. Dus in die zin gaat Nederland niets merken.’