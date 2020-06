Monique eet bijna 2 kilo groente per dag: ‘Ik ben niet anders gewend’

Al van jongs af aan heeft Monique van der Vloed (voedingsdeskundige en naar eigen zeggen ‘kritische health blogger’) uit Rotterdam aandacht voor wat er in de natuur voor eten en drinken te vinden is. ,,Hoe appels aan een boom groeiden en wij die gewoon konden plukken en eten, hoe je bessen en bramen in het bos kon plukken en eten, het was voor mij als klein meisje allemaal één grote mooie speeltuin.”

Die liefde voor de natuur heeft ze nu nog steeds. In de recepten die zij publiceert zijn geen kunstmatige toevoegingen, E-nummers van niet-natuurlijke oorsprong en andere ‘chemische ellende’ terug te vinden. Enkel pure, biologische, 100 procent natuurlijke en verse producten zonder vaak ook gluten, lactose en vlees. En groente dus, veel groente. ,,Ik ben nooit een vleeseter geweest dus dat scheelt enorm, zelf maak ik het lekkerder dus ik heb daar totaal geen behoefte aan. Bovendien ben ik niet anders gewend.”

Volledig scherm Voor groente geldt: hoe meer afwisseling hoe beter. © Monique van der Vloed Dat Van der Vloed iedere dag bijna 1,5 tot 2 kilo wegwerkt is voor haar echt een ‘way of life’, het is helemaal niet zo bijzonder of moeilijk. Sowieso is ze dol op groente, maar volgens de voedingsdeskundige krijg je als je dat niet bent ook nog wel wat binnen geharkt.

Ze vindt ook wel dat groente van het gezonde imago af moet, dat zou averechts werken. Met haar boek Puur Natuur Groente (2018), probeert ze dit weg te poetsen en te laten zien dat groenten ook lekker zijn zonder sausjes. Ook adviseert ze om gemiddeld tussen de 400 en 450 gram per dag te eten om optimaal te profiteren van de voedingsstoffen in al die lekkere groenten.

Gemiddeld te weinig

Als onderdeel van de Maand van de Verse Groente en Fruit is het vandaag de Dag van de Verse Groente. Groenten zijn rijk aan vezels, mineralen en vitamines en andere voedingsstoffen die we nodig hebben om gezond te blijven. Het Voedingscentrum adviseert daarom om 250 gram groente per dag te eten. Helaas blijkt uit onderzoek van HelloFresh dat driekwart van de Nederlanders nog steeds te weinig groente eet, gemiddeld maar 158 gram per dag. Volgens Van der Vloed is dat zo ontzettend zonde omdat er juist zoveel verschillende soorten zijn om uit te proberen. ,,Je kunt er alle kanten mee op en het stimuleert je creativiteit.”

Volledig scherm Met groente en brood kun je ook veel maken. © Monique van der Vloed

Bewuster

Quote Ik ben van nature open, eerlijk, transpa­rant en oprecht Monique van der Vloed Van der Vloed is (natuur) voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, voedingscoach en auteur van verschillende kookboeken waaronder de reeks Dat maken we ‘natuurlijk lekker’ zelf!. In haar vrije tijd werkt ze als ‘health blogger’, zonder enig spoor van verdienmodel. ,,Ik ben veel liever bezig met serieuzere zaken als producten ontmantelen, om de consument bewuster te maken.” 100 Procent Meukvrij is zo'n beetje haar slogan geworden. Die leus is ze spontaan gaan roepen, omdat ze vond dat je al die troep die in je eten zit maar beter kunt ontwijken.

Of ze kritiek op haar levensstijl krijgt? ,,Ja, dat hoort erbij, die krijg ik wel dagelijks. Als social influencer krijg je altijd weer die mensen over je heen die kritiek willen spuien. Ik heb in het vak ook veel meegemaakt in al die jaren, daar zou ik een boek over kunnen schrijven.” Via haar website en Facebook heeft ze meer dan 30.000 volgers vergaard. Gelukkig zegt de Rotterdamse zelf hier een olifantenhuid voor te hebben ontwikkeld. ,,Het hoort bij het vak.”