‘Mooiste meisje van de klas’ Kelly ter Horst brengt persoonlijk kookboek uit: ‘Wat eet jij als je brak bent?’

Dus het boek is voor iedereen uniek. Maar je hebt ook je eigen verhaal erin verwerkt.

,,Ja, iedereen maakt een eigen eetcarrière door. Van babyhapjes tot wat je net hebt gegeten in een goed restaurant. Alles wat met smaakontwikkeling te maken heeft, komt voorbij. Mijn eigen vader was kok en mijn moeder hobbykok en ik ben opgevoed zonder potjes en pakjes. Het boek bevat een grote variatie aan recepten: voor vegetarische maaltijden, gerechten voor flexitariërs en voor vleeseters. Het is de bedoeling dat jouw carrière er in komt te staan: het wordt een document voor het leven.”



Dat klinkt als een origineel concept.

,,Het past bij mij en ik ben er blij mee. De rode draad in mijn leven is het podium, waar je verbinding maakt met het publiek. En dat wil ik met dit boek ook bereiken. Je kunt het boek ook gebruiken voor een tafelgesprek en met je kinderen of familie praten over eten. Ik heb vragen verwerkt als: wat eet je het liefst als je brak bent of wat vind je van diëten? Of waar kies jij voor: een diner voor twee of een borrel voor tien?”