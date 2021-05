Na 200 jaar stroomt er weer bier uit de brouwerij van de paters in Grimbergen

Jeanne (27) redt misvormd fruit van de afvalbak door er taarten van te bakken: ‘Zo gaan we verspil­ling tegen’

15:21 Taarten bakken met gered fruit. Dat is wat Jeanne van Ittersum en haar collega’s bij Trash’ure Taarten doen. De framboos met een gekke vorm of de banaan die al iets te rijp is, vinden bij hen toch een weg naar een frambozentaart of bananencake.