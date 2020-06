Na 60 jaar bakken weet Annie het zeker: dit is het beste recept voor wafels

,,Zolang onze kippen eieren leggen, eten wij wafels. Of het nu zomer of winter is", aldus Annie Teeuwen. ,,Dat was vroeger wel anders. De ingrediënten waren het probleem niet, de prijs van een wafelpan wel. Vroeger was die namelijk duur in aanschaf. Vaak werd een wafelpan met de buurt of familie gekocht, zodat veel gezinnen er plezier van hadden. En dat hadden we. Zeker toen ik dit recept van één van de scoutingmoeders in Kessel-Eik kreeg. Om de clubkas te spekken, verkochten de kinderen zelfgebakken wafels. Heb je ze zelf geproefd, dan zal het je niet verbazen dat de wafels zo waren uitverkocht.”