Na de frikandelvlaai en pizzavlaai komt Aldi nu met een kruidnotenvlaai

Voor de prijs van deze whisky van Apeldoorn­se slijter kun je een paar keer op vakantie

19 november Een doktersrecept is er niet voor nodig, maar wel een goed gevulde portemonnee... Eurootje of dertienhonderd en er valt over de verkoop te praten, zegt René Tuite, terwijl hij verliefd kijkt naar een verweerde fles Rewco whisky in een vitrine van zijn slijterij. Vanaf 1 januari gooit hij het in de Apeldoornse binnenstad over een andere boeg en maakt de huisstijl van Gall & Gall plaats voor die van TopSlijters. ,,Dan kan ik meer van dit soort dingen gaan doen...’’