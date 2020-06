Natuurwijn populair: ‘Het zit dicht op druivensap en past beter bij lichte gerechten’

Natuurwijn mag je niet verwarren met biologische wijn, zegt Harold Kokke van Wilde Wijnen. Hij begon acht jaar geleden natuurwijnen te importeren, toen er in Nederland zo’n vier restaurants waren die de wijn schonken. ,,Je hebt conventionele wijn, biologische wijn, biodynamische wijn en natuurwijn. Natuurwijn is de enige wijn die is gemaakt van alleen druiven. Er gaat niets in en niets uit. Het is puur gefermenteerd druivensap, (soms bij het bottelen aangevuld met wat sulfiet dat ook al tijdens het gisten ontstaat, red.).”

Millennials

Inmiddels komt de wijn uit de hele wereld en is er veel meer vraag naar dan acht jaar geleden. Wilde Wijnen is een van de aanbieders van natuurwijnen, maar ze zijn ook gewoon te vinden bij de slijter, bij Grapedistrict en Anderewijn. Kokke: ,,Het past bij millennials, bij goede restaurants die hun eigen groente kweken, lokaal kopen, of alleen het vlees gebruiken dat door jagers wordt aangeboden. Natuurwijnen hebben andere aroma’s en smaken, zijn minder zwaar wat alcohol betreft. Het zit dicht op druivensap, is licht verteerbaar en past dus veel beter bij lichte gerechten. Restaurants die voor dat soort kwaliteit gaan, hebben tegenwoordig alleen nog maar natuurwijn.”

Klanten uit het buitenland

En die restaurants moesten de deuren sluiten op 16 maart. Wilde Wijnen is een van de toeleveranciers aan de horeca die dat ogenblikkelijk voelde. Hoe goed kwam de zojuist gelanceerde nieuwe website toen van pas. ,,Mensen die niet meer naar een restaurant konden gaan en wel natuurwijn wilden drinken, kwamen vanzelf bij ons terecht. Ook uit het buitenland. Vanaf dag 1 ging het heel hard, we staan de hele week dozen in te pakken.”

Volledig scherm Jochem de Ruig met Harold Kokke. © Harold Kokke

Dat betekende ook snel schakelen en inspelen op de vraag. Niet gemakkelijk, want veel natuurwijn is er niet. Sommige wijnboeren leveren een paar honderd flessen per jaar, andere een paar duizend. ,,Maar nooit een paar honderdduizend. Dat kunnen ze niet overzien, dan kan er te veel fout gaan. Er is veel vraag dus heb je eigenlijk altijd te weinig wijn.”

Sixpack-dozen gratis thuisbezorgen

Er werden sixpack-dozen voor speciale prijzen geïntroduceerd, de drempel voor gratis bezorgen ging omlaag van 175 euro naar 75 euro. En er werden nieuwe regels opgesteld voor de restaurants die gewend waren op elk moment van de dag te bestellen en dan verwachtten dat het bestelde ook meteen werd bezorgd.

Kokke en zijn compagnon hebben besloten dit jaar meer te bestellen dan ze gewend zijn. Juist nu, om een voorraad aan te kunnen leggen. De wereldhandel lag de afgelopen maanden plat. Daardoor kunnen ze soms iets meer krijgen dan normaal.

Zoekmachine-optimalisatie

De mannen leren nog steeds bij. ,,Het is essentieel dat je online aanwezig en actief bent. Vooral op Instagram. De wijnen worden daar tegenwoordig als rocksterren geïntroduceerd. We hebben fors geïnvesteerd in social media en dat door een bureau laten opzetten: zoekmachine-optimalisatie, het levert nu ook echt wat op. We schrijven ook nog steeds in onze eigen stijl nieuwsbrieven: anders dan de rest, minder oubollig met verwijzingen naar film en muziek.”