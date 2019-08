Nederland stapt massaal over op elektrisch koken

Video ‘Cocktails maken is geen hocus pocus, iedereen kan het’

19 augustus De passie spat er vanaf als je met Tess Posthumus praat over cocktails. Ze vertelt enthousiast over het vinden van de juiste mix tussen alcohol, kruiden en fruit. Of over welk glas en welke garnering je het beste kunt gebruiken. Laat het maar aan de Amsterdamse (30) over, ze is niet voor niets de beste vrouwelijke bartender ter wereld. De favoriete cocktailrecepten van Tess zijn verwerkt in haar nieuwe boek Masterclass: Cocktails.