Nederlanders drinken zich in top tien van vaakst dronken volkeren

Nederlan­ders eten steeds vaker uit een maaltijd­box - en daar zit soms fles wijn en ontbijtje bij

Maaltijdboxen stijgen snel in populariteit. In 2019 bestelde 4,6 procent van de Nederlandse huishoudens weleens een complete kookdoos, inmiddels ligt dat percentage op 5,7. Uitgedrukt in absolute getallen: 364.000 huishoudens in 2019, tegenover 459.000 in 2021. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker GfK.

