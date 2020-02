Nederlanders eten maar weinig groente bij ontbijt en lunch

Een groentesmoothie als ontbijt of avocadotoast als lunch; het klinkt misschien lekker, maar in de praktijk eten Nederlanders dat maar weinig. Het liefst consumeren ze hun groente tijdens de avondmaaltijd, blijkt uit onderzoek dat door PanelWizard is uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO.

Volgens de cijfers eet de Nederlandse consument gemiddeld zes keer per week groente. Dat lijkt op zich geen slecht resultaat, maar Nederlanders scoren beduidend lager ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. Nederlanders eten van die landen het minst vaak meerdere keren per dag groente.

Uit het onderzoek blijkt dat dit komt doordat Nederlanders groente vooral zien als onderdeel van de avondmaaltijd en minder als onderdeel van andere eetmomenten op een dag, zoals ontbijt of lunch. Bijna 80 procent van de ondervraagde consumenten eet drie of meer keer per week groente als onderdeel van het avondeten.

Driekwart van de ondervraagden geeft aan niet dagelijks aan de aanbevolen hoeveelheid van 250 gram groente te komen. Vreemd is dat niet, want het is immers lastig om in een enkel eetmoment zoveel groente binnen te krijgen. Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling van de RIVM eten Nederlanders gemiddeld 131 gram groente per dag. Een stuk onder het streefgetal dus.

Broodcultuur

Quote We zien nog steeds groeimoge­lijk­he­den in het snackmo­ment Sonja den Ouden-Dekker en Caroline Louwerse, Harvest House De belangrijkste oorzaak dat Nederlanders zo weinig groente eten tijdens de lunch, is volgens het onderzoek dat ons land een broodcultuur heeft. We eten ten opzichte van andere Europese landen veel brood. 60 procent van de ondervraagden vindt groente beter bij het avondeten passen of vindt het inpassen van groente in de lunch te veel gedoe.



Ook tijdens het ontbijt wordt er maar weinig groente gegeten. Slechts 13 procent van de ondervraagden geeft aan drie of meer keer per week groente bij het ontbijt te consumeren. 6 procent zegt niet altijd te ontbijten en 82 procent vindt groente bij het ontbijt niet lekker of niet passen. Sommige mensen geven zelfs aan te walgen van de gedachte. 12 procent geeft aan er niet aan te denken, het te veel werk te vinden of niet te weten hoe ze groente in hun ontbijt moeten passen.

Jongere generaties

Quote Aan muesli, yoghurt en fruit kun je lastiger groente toevoegen Sonja den Ouden-Dekker en Caroline Louwerse, Harvest House Volgens Sonja den Ouden-Dekker en Caroline Louwerse van Harvest House, is de oplossing simpel: groente ook relevant maken op andere consumptiemomenten. „Jongere generaties laten steeds meer de traditionele eetmomenten voor ontbijt, lunch en diner los en eten vaker op een dag. We zien nog steeds groeimogelijkheden in het snackmoment. Denk aan snoeptomaatjes, -komkommers en -papriks die je makkelijk uit de hand en op ieder moment van de dag kunt eten.”



Maar ook bij de lunch liggen en de borrel liggen nog veel kansen. „Het meest lastige moment is het ontbijt, waarin eigenlijk nauwelijks groente wordt gegeten. Hier bungelt Nederland onderaan ten opzichte van andere landen. Ontbijt in Nederland is vooral zoet. Bij jongere generaties bestaat het minder vaak uit brood en vaker uit muesli, yoghurt en fruit. Aan die producten kun je lastiger groente toevoegen.”

Verkoopcijfers

Artsen, scholen en overheid zijn de afgelopen jaren veel vocaler geworden over de positieve effecten van groenteconsumptie. En hoewel er de afgelopen jaren tal van producten in het groenteschap zijn geïntroduceerd - van voorgesneden groente tot verse pureersoepen - die gezond eten makkelijker maken, resulteert het nog niet in flink hogere verkoopcijfers. De totale hoeveelheid verkochte verse groente in de supermarkt steeg in 2018 slechts met 0,3 procent en in 2019 met 1,2 procent, blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau IRI.