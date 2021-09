Nederlanders eten mosselen pas als de R in de maand zit, maar dat hoeft helemaal niet

De R in de maand betekent mosseltijd, dacht ik altijd. Maar in ‘augustus’ is het lang zoeken naar een R, en toch stonden de pannetjes vol zwarte schelpen al lang en breed op de menukaarten. Sterker nog, het seizoen begon al half juli, zegt Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau in ­mosselstad Yerseke. ,,Zo goed als nu waren ze de afgelopen dertig jaar niet.” Dat heeft te maken met factoren als voedselaanbod en weer. ,,Ja, de schelp is dit jaar goed gevuld.”

Dat van die R is volgens Sintnicolaas een fabel, gebaseerd op een oud gebruik. Al ongeveer half juli is de mossel hersteld van het voortplantingsproces en – mits volgroeid – klaar om op te vissen, maar dat ging vroeger nog weleens mis. Men kon de mosselen nog niet goed koel houden. At je ze al in de warme maanden juli of augustus, dan bestond dus de kans dat er een bedorven mossel tussen zat. In de volksmond ontstond daardoor het adagium: ‘Eet mosselen als de R in de maand zit’, dus als de temperaturen lager zijn.

Een ononderbroken koelketen, van transport tot keuken, en de moderne manieren van verpakken zorgen er nu voor dat mosselen al voor september goed te eten zijn.

Gordijnen dicht

De Belgen hebben dit al langer door, zien ze bij het Mosselbureau. ,,Zij as­so­ciëren de zomer met mosselen, lekker op het terras.” Wij beginnen er nog steeds pas mee in de herfst. ,,Gordijnen dicht en een pan met mosselen op tafel.” Al verschuift het seizoen ook hier wel wat naar voren.

Dat seizoen duurt ongeveer tot maart, soms april, van het volgende jaar. ,,Dan gaan de mosselen zich weer voorbereiden op het voortplanten en wordt de textuur van de mossel korrelig.”

Heb je de eerste mosselmaanden gemist? De mosselen zijn volgens het ­Mosselbureau dit jaar ‘uitzonderlijk’, en de kwaliteit wordt elke maand een beetje beter. Dat weten die Belgen zeker niet.

