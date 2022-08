Nederlandse wijnboer beleeft topjaar: 'Door warme zomer konden de druiven goed rijpen’

Wat Eten We Vandaag: Gadogadosa­la­de

De letterlijke vertaling van gado gado is mix mix. Het Indonesische gerecht is namelijk een mix van groenten, pindasaus, ei en verkruimelde kroepoek. Er bestaan diverse varianten – en in dit recept is gekozen voor een combinatie van peultjes, taugé en radijs. De kroepoek wordt geserveerd zonder te verkruimelen. Stevige trek? Serveer het gerecht dan met rijst.

19 augustus