Neleman Wijnen volledig over op échte kurken: 'Duurzamer en beter voor de biodiversiteit in het kurkeikwoud’

Biologisch, vegan en Co2-neutraal zijn de wijnen van Neleman. ,,We werken biologisch in onze eigen wijngaard in Valencia", zegt Van Dijk. ,,Maar ook op de andere wijngaarden waar we een deel van onze wijnen produceren wordt biologisch gewerkt. We zetten insecten in bij de bestrijding van ziektes op de druiven en druivenranken. En we werken met heel veel lokale druiven. Zoals de verdil druif. Die was bijna uitgestorven. Daar stond nog maar vijftig hectare van aangeplant.”