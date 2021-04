Netflix-docu ‘Seaspiracy’ zorgt voor ophef: veel visfans bedanken voortaan voor lekkers uit zee

Koken & etenWie de Netflix-documentaire Seaspiracy ziet, gaat nadenken over zijn eigen visconsumptie. Vleesvervangers als falafel, Quorn en tofu kennen we inmiddels, maar er zijn ook smakelijke visvervangers op de markt. Hieronder vind je inspiratie.

Rond Seaspiracy, de documentaire die sinds 24 maart op Netflix te bekijken is, ontstond meteen veel ophef. De film is al even veelbesproken, controversieel en shockerend als Cowspiracy, de beruchte docu uit 2014 van dezelfde makers waarin ze de milieu-impact van de vleesindustrie aanhalen. In de visversie bespreken de makers de destructieve effecten van visvangst op onze oceaan. Zo claimen ze dat duurzaamheidslabels op visproducten niets betekenen, dat de meeste plastic vervuiling het gevolg is van visnetten en dat er door overbevissing binnen dertig jaar geen leven meer in de zee zal zijn.

Zware claims. Hoewel de film heel wat kritiek ontving, zoals te sensationeel en niet wetenschappelijk genoeg, zijn de meeste experts het er wel over eens dat er veel problemen zijn in de visindustrie die dringend besproken en aangepakt moeten worden. En dat onze visconsumptie moet worden teruggeschroefd.

Michael Lieffering zag de documentaire ook. ,,Het zette me wel aan het denken", zegt de Hagenaar, die graag lekker eet, ook vis. ,,Ik kijk nu wel met andere ogen naar de vervuiling en de visserij. En ik ben kritischer over vis. Punt is ook dat je niet weet wat je mag geloven, bijvoorbeeld als het gaat om keurmerken. Laatst kocht ik ‘aan de lijn gevangen’ kabeljauw. Maar ja, wie zegt dat dat waar is?”



Wat het lastig maakt: Lieffering vindt vis erg lekker. ,,Ik schrok ook wel van de zware metalen in vis.” En visalternatieven dan, zoals de 'kibbeling’ van AH of de ‘zalm’ van Jumbo of een van de vele andere producten die inmiddels in de schappen liggen? ,,Als ik afga op ervaringen van anderen, dan is het toch behelpen als het gaat om de smaak. Maar ik zou het wel proberen.”

Je favoriete sushi, garnalencocktail, poké bowl en pasta vongolé hoef je nog niet meteen op te geven. Maar als je al enkele keren per maand je seafood vervangt door een van deze producten, draag je je steentje bij aan een gezondere oceaan. Niemand is perfect, streven naar evenwicht is de boodschap. Hieronder vind je alternatieven.

Visvrije tonijn van De Vegetarische Slager

Wil jij je je visconsumptie wel inperken, maar zie je jezelf simpelweg niet door het leven gaan zonder je geliefde tonijnsalade bij de lunch? Probeer dan eens deze ‘Vegetarische Tonyn’ van De Vegetarische Slager, die bijna niet van het originele product te onderscheiden is. Heerlijk op broodjes, in sushi, bij pasta of op pizza. Bekijk ook zeker de rest van het aanbod van De Vegetarische Slager als je je vlees- en visnuttiging wil terugdringen.



Te koop bij Albert Heijn en Colruyt.

Rauwe visvervangers van Vegan Zeastar

Er bestaan heel wat lekkere visvervangers. Maar de unieke smaak van rauwe vis nabootsen bleef tot recent een uitdaging. Gelukkig vond het merk Vegan Zeastar daar een oplossing op. De visvervangers in het assortiment lijken op én smaken net als rauwe tonijn en zalm. Helemaal geknipt dus voor sashimi, sushi, poké bowls of tartaar en heerlijk met sojasaus. Geen wonder dat Vegan Zeastar de Vegan Food Award won vorig jaar. Verder in het aanbod? Veganistische kibbeling, calamaris en zelfs kabeljauw.



Momenteel alleen te verkrijgen in de Nederlandse filialen van supermarkt Jumbo.

Plantaardige visburger van SoFine

Er gaat niets boven een knapperige visburger met komkommer, sla en tartaarsaus. Deze plantaardige variant van het merk SoFine moet niet onderdoen voor the real deal. Zo lekker dat hij de Vegan Award won in 2017. SoFine heeft een uitgebreid aanbod kaas-, vlees- en visvervangers. Te koop bij Jumbo en Spar.



Vegetarische zeesalades van Bonrill

Fan van krabsalade? Deze visvrije, vegetarische salade op basis van oesterzwam is dan een absolute must. Een van onze collega’s kan getuigen dat hij écht naar krabsalade smaakt. Liever een vegetarische tonijn- of zalmsla? Dat zit ook in het aanbod. Vooralsnog alleen te koop bij Colruyt, Spar en Okay in België.



