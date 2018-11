Netflix-ster roept collega's tot de orde: promoot geen dubieuze afvalmiddelen

Het is rommel, vindt Jami, een van de hoofdrolspelers in de Netflix-serie The good place. Op Twitter haalt ze uit naar de producenten en naar de bekende gezichten die de spullen promoten. Denk elke keer als je een advertentie of promotie ziet van een detoxproduct eerst aan deze foto, twittert ze. Op de bewuste foto toont de actrice zittend op de wc met uitgelopen mascara en huilogen.

Ze steekt in een hilarische video de draak met de producten waar je winderig van wordt. ,,Ik gebruik het nu drie dagen en ik ben al 35 pond afgevallen’’, zegt Jami spottend, terwijl ze een shake in haar hand balanceert. Vervolgens klinkt een harde scheet en kijkt Jami semi-gegeneerd in de lens. Ze maakt een sprintje naar de toiletten.

Detoxthee

De reden dat Jamil er zo boos over is: ze geloofde zelf ook in de praatjes van de producenten van afvalmiddelen. ,,Ik was de tiener die zichzelf dood hongerde, die al haar geld uitgaf aan die wonderkuren en laxeermiddelen en tips van celebrities over hoe je een gewicht kon behouden dat lager was dan mijn lichaam wilde. Ik was ziek, ik had verstopping en ik heb stofwisselingsproblemen voor de rest van mijn leven.’’