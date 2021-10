Niet per se gezond, maar wel lekker: dit zijn de beste aardbeienjams uit de supermarkt

Wie in de schappen op zoek gaat naar suikerarme aardbeienjam, is gebaat bij wat voorkennis. Volgens de Warenwet mag een product pas jam heten als er minimaal 35 procent fruit en minimaal 55 procent suiker in zit. Vooral bij dat verplichte hoge suikerpercentage hebben onze panelleden van vandaag − allen verbonden aan gezondheidsplatform Gezond Eten – wel wat vraagtekens. Zou je in tijden van obesitas niet juist moeten stimuleren dat jam mínder suiker bevat? De consument die dat wil, moet echter op zoek naar ‘vruchtenspread’, ‘halvajam’ of ‘fruitbeleg’.