Nieuw medicijn tegen obesitas: ‘Gewichtsverlies van meer dan 20 procent mogelijk’

Deze horecaon­der­ne­mer levert enkel nog koud eten: ‘Met deze temperatu­ren anders alles afgekoeld’

13 februari Voor horecaondernemers die eten bezorgen is het ook even zoeken nu de wegen spekglad zijn en het buiten vriest. Het eten warm afleveren aan de deur is door het winterse weer een stuk lastiger geworden. Restaurant ‘T Land van Wale in Heinenoord bedacht een oplossing: enkel koud eten bezorgen.