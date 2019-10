Nieuw sausje voor Os en Peper in Zwolle is veelbelovend

Os en Peper zit aan de Ossenmarkt, onder de Peperbus. Zo’n naam beklijft en dat is de reden dat eigenaar en chefkok Ard Slot dat zo in stand houdt. Met als toevoeging het hippe ‘by Ard’. Want die Franse keuken van de vorige chefkok (Rick de Jong), wil hij ook aanhouden, maar dan met een twist. Eentje die hij opdeed op Aruba bij restaurants Wilhelmina en Carte Blanche die lovende recensies op Tripadvisor kregen. Mijn tafelgast Tessa Jonker en ik zijn benieuwd of dat wordt waargemaakt in Zwolle. Dat zie je in de video hieronder ook: