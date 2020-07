Nieuwe app helpt mensen met een allergie de kleine lettertjes te lezen in de supermarkt

koken & etenTijdens de coronacrisis bedachten Jordi Bruin (32) en Maartje Derks (27) een app om mensen met een allergie of dieet wegwijs te maken in producten van de supermarkt. Op etiketten staan zoveel ingrediënten en de termen zijn niet altijd duidelijk. ‘Dat moest makkelijker kunnen.’

De app Soosee helpt mensen door labels van etenswaren te scannen op bestanddelen die zij niet mogen hebben omdat ze er allergisch voor zijn of omdat ze bepaalde stoffen niet willen binnenkrijgen, beloven de makers. Dat zijn Jordi Bruin en Maartje Derks. Hij heeft een bedrijf waarmee hij digitale ervaringen, onder meer in dierentuin Artis, verzorgt. Zij werkt naast haar werk als vrijwilliger en freelancer als serveerster bij het televisieprogramma First Dates.

Volledig scherm Een gebruiker van de app scant een product in de supermarkt op gluten en melkproducten. © Soosee Net als veel anderen kwam Bruin in maart thuis te zitten tijdens de coronacrisis. Om productief te blijven ontwikkelde hij samen met zakenpartner Derks de app om mensen met een allergie of dieet te helpen. ,,Als ik boodschappen doe voor een vriendin met een allergie voor citrusvruchten, dan blijft het een uitdaging om vat te krijgen op de eindeloze rits aan ingrediënten. Dat moest makkelijker kunnen.”



Volgens Erna Botjes, voorzitter van Stichting Voedselallergie, kan de app prima uitkomst bieden voor laaggeletterden of mensen die moeite hebben met de kleine lettertjes.

De applicatie werkt met behulp van woordherkenning, woorden die op het etiket staan lichten vervolgens in verschillende kleuren op. Gebruikers kunnen zelf een filter instellen. Heb je een lactose- of notenallergie dan hoef je niet meer al die kleine lettertjes af te speuren om te kijken of er sporen van in zitten. Zo zie je snel of in een pak koekjes palmolie, dierlijke producten of bepaalde E-nummers zitten.

Een schaal van 1 tot 5

Volledig scherm Het logo van de Soosee-app. © Soosee Volgens Botjes is ongeveer 3 procent van de volwassenen in Nederland allergisch voor stoffen die in voeding zitten. ,,Je kunt reacties indelen op een schaal van 1 tot 5, van een milde tot een sterke reactie. Bij een milde reactie kun je bijvoorbeeld denken aan huiduitslag, buik en/of darmen die van streek raken, snotteren, last van je oren of het ontwikkelen van blaasjes. Bij ergere reacties kun je moeite hebben met ademhalen, het benauwd krijgen of je bloeddruk kan omlaag gaan.”



,,Bij de ergste gevallen van allergieën”, zegt Botjes, ,,wat bij ongeveer 60.000 Nederlanders het geval is, moeten mensen naar de eerste hulp omdat het levensgevaarlijk kan zijn. Hoe sterker de allergische reactie, hoe meer deze de organen negatief beïnvloedt. Men moet dan meestal adrenaline spuiten.” Voor die laatste groep mensen, zegt Botjes, biedt deze app helaas geen uitkomst omdat die nog niet secuur genoeg is en dat kan levensgevaarlijke gevolgen hebben.

Op vakantie

In het buitenland kan de app misschien wél uitkomst bieden. De woordenlijst waar de app gebruik van maakt is inmiddels uitgebreid naar meer dan twaalf verschillende talen. Als je op vakantie bent en niet weet wat die vreemde woorden op de achterkant van een potje zijn, pak je simpelweg je telefoon en dan vertelt de app je wat erin zit.

Erna Botjes heeft desondanks al veel soortgelijke apps voorbij zien komen. ,,Zo heeft het Voedingscentrum iets soortgelijks gehad en er is Spoon guru, een Amerikaanse app die ook werkt met woordherkenning.” Volgens haar is deze laatste zelfs verder ontwikkeld dan Soosee. ,,Maar elk initiatief is superfijn en als je het blijft doortesten om de betrouwbaarheid te vergroten zou dat goed zijn. Vol verwachting klopt ons hart”, klinkt het enigszins sceptisch.

Testers

De app is door ruim 2500 testers uitgeprobeerd en is sinds twee weken gratis beschikbaar in Nederland en België, nu alleen nog voor de iPhone, maar de Android-versie is in de maak. De app is nu al meer dan 5000 keer gedownload. Gebruikers waarderen de app met een 4,95 en vijf sterren. Het plan is om de app uit te breiden en geschikt te maken voor vegans.

Jaarlijks ontwikkelen ongeveer duizend kinderen in Nederland een pinda-allergie. Onderzoek wijst uit dat een pinda-allergie voorkomen kan worden door jong te beginnen met het eten van pinda’s. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is daarom gestart met de Pindapoli.