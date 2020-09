Nieuwe Aziatische borrelsnacks: lekker pittig, maar soms een beetje té

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordelen professionals producten en wordt antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal beoordeelt kookboekenschrijfster Susan Aretz Aziatische snacks voor bij de borrel.

Volgens Mitsuba, het merk achter de Aziatische snacks, kan het Nederlandse borrelschap wel wat pit en variatie gebruiken. Dit najaar komt het bedrijf met maar liefst tien varianten aan nootjes, crackers en crispies de boel op stelten zetten.

Volledig scherm De Sriracha Peanut Crunch. © Mitsuba Van pittige smaken als Thaise Srirachasaus en Wasabi tot mildere varianten Red Curry en gezouten Edamame-bonen, het snackmerk beweert voor ieder wat wils te hebben in hun assortiment. Daarnaast zijn alle snacks ook nog eens palmolievrij en zonder smaakversterker MSG (monosodium glutamaat, red.). Alle varianten zullen straks voor 1,99 euro in de schappen liggen.

Verrassend

Ligt het Nederlandse borrelschap niet al vol genoeg? Dat valt wel mee, vindt Susan Aretz. ,,De schappen liggen meestal vol met nootjes en chips. Deze snacks zijn weer eens iets anders. Ik vind de smaken erg verrassend.” De wasabi- en de sriracha-varianten waren volgens haar erg pittig. ,,Ik hou ervan, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er minder enthousiast van worden.”

Quote Ik vind het jammer dat de verpakkin­gen qua design weinig van elkaar verschil­len. Hierdoor heb je niet door hoe divers de inhoud eigenlijk is Susan Aretz Hoewel de smaken haar goed bevallen, vindt de schrijfster van het boek Borreltijd, de verpakking van de snacks een beetje tegenvallen. ,,Ik vind het jammer dat de verpakkingen qua design weinig van elkaar verschillen. Hierdoor heb je niet door hoe divers de inhoud eigenlijk is. De kleuren van de verpakkingen vind ik echter weer slim gedaan.”

Bovendien is op de verpakkingen te zien hoe pittig of mild de snack in kwestie is, aangegeven door de hoeveelheid rode pepertjes. ,,Heel slim van die pepertjes, dat had van mij op zich wel iets prominenter gekund”, meent Aretz. ,,Het is wel erg handig voor mensen die niet van pittig houden of met bijvoorbeeld kinderen; je kunt daarmee een goede afweging maken.”

Labels

Op de achterkant van de verpakkingen is door middel van diverse labels te zien dat het snackmerk geen palmolie en MSG gebruikt, in de basis vegetarisch is en soms een hoog eiwitgehalte bevat. ,,Die labels zijn wel handig, al heb ik nog nooit een zoutje gezien dat niet vegetarisch is. Maar een label als ‘source of protein’ (bron van eiwit - red.) vind ik echt een verspilling van de inkt. Wie eet er nou een borrelsnack als je net gesport hebt”, zegt ze lachend.

Aretz zet wel echt haar vraagtekens bij de duurzaamheid van de zoutjes. ,,Het wordt in China of Thailand geproduceerd en daarna naar Nederland gebracht. Ik vraag me af wat daarvan de overweging is.” In het geval van de Wasabi-erwtjes merkte Aretz op dat ze hun oorsprong kennen in het Verenigd Koninkrijk, waarna ze naar China worden gebracht voor verdere productie. ,,Ik ben benieuwd of Nederlanders daar over vallen, je moet namelijk wel goed de verpakking bestuderen wil je die informatie zien.”

Volledig scherm Het volledige assortiment van de Mitsuba snacks. © Mitsuba

De consumentenprijs van 1,99 euro per zakje vindt Aretz ‘op het randje’. ,,In sommige zakjes zit maar 80 gram, dat zijn voornamelijk de lichte crispy snacks, dan vind ik 1,99 euro wel veel geld. Voor de verpakkingen van 125 gram, veelal de nootjes, vind ik de prijs redelijk.”

Desalniettemin is de borrelexpert erg te spreken over de Mitsuba-snacks. ,,Er zitten echt leuke items tussen, het is echt iets nieuws. Je krijgt er natuurlijk wel dorst van, maar daardoor werkt het wel goed als borrelsnack in de kroeg. Tegen mijn verwachting in vind ik de Japanse mix veel lekkerder dan wat er nu al in de winkels ligt. Normaal gesproken vind ik dat droge meuk, maar deze versie zou ik persoonlijk wel kopen; er zit veel meer smaak aan.”

De snacks van Mitsuba zijn er in de smaken Thai Chili, Wasabi, Sriracha, Red Curry, Japanse Mix en Sea Salt en zijn verkrijgbaar bij Jumbo en Albert Heijn.

