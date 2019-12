Nieuwe kerstcommercials supermarkten zitten vol brok-in-je-keelmomenten

Nu de goedheiligman weer is vertrokken naar Madrid, barst het kerstgeweld los in de winkels. De supermarkten komen met hun jaarlijkse kerstcommercials en die spelen stuk voor stuk in op het gemoed van de kijker.



Neem de nieuwe commercial van Albert Heijn. Die zal veel kijkers vochtige ogen bezorgen. Het verhaal draait om kleine Tommie. Het jongetje hoort op de achterbank van de auto zijn vermoeide ouders verzuchten dat ze iets simpels willen met kerst. ,,Zullen we het bij mij doen?” stelt hij daarom voor. Zijn ouders lachen. Ja hoor is goed, zie je ze denken.

Het vertederende jongetje bereidt vervolgens in het geheim een kerstdiner voor. Zijn ouders zijn zalig onwetend, terwijl hij oefent op het woord ‘sarpassio’, ideeën verzamelt in de supermarkt waar zijn moeder manager is en uitnodigingen uitdeelt.

Vlinderdas

Volledig scherm Jumbo kerstcommercial 2019. © Videostill Jumbo Op de avond zelf is moeder de borden kwijt en vader zijn strik. Het servies en de vlinderdas blijken boven te liggen, waar Tommie de lange tafel heeft gedekt. De poes draagt de strik. Daar komt het bezoek al aan. Als moeder Ilse trots naar haar zoon kijkt, zullen veel kijkers een brok in hun keel krijgen. Als is het alleen al door de gevoelige tonen van Have Yourself A Merry Little Christmas.

Bij Jumbo begint het met stress: moeder moet voor haar werk op reis en laat vader enigszins verslagen achter om met het gezin kerst voor te bereiden. Ze zegt: ,,Alsof Tokio zo leuk is,” terwijl ze zich stiekem verheugt op momenten voor zichzelf.



Eind van het liedje (It’s Gonna Be A Cold Cold Christmas Without You) beleeft pa de grootste pret: hij decoreert het huis en oefent het menu met de kinderen terwijl ma knikkebollend eindeloze vergaderingen moet bijwonen en tot diep in de nacht in een karaokebar zit, intens verlangend naar huis. Als ze dan ook nog vertraagd thuiskomt, is het al donker in huis. ,,Zijn jullie al naar bed?” vraagt ze sip. ,,Ja, wat denk je?”, moppert haar man. Uiteindelijk komt het allemaal goed: het licht gaat aan en - verrassing - iedereen wacht haar op aan een prachtige kersttafel. De jongste valt bij moeder in de armen. Tranen.

Dat er een verhaal verteld wordt in de commercial vindt Jumbo erg belangrijk. ,,Wij willen als familiebedrijf familiegevoel overbrengen”, legt marketingdirecteur Roy van Keulen uit. ,,Wij vinden het sympathiek als je je in het verhaal kunt herkennen. In het gestuntel van vader Bas (gespeeld door Frank Lammers, red.) en in Lieke (Maike Meijer, red.) die zich verheugt op haar reis en zich realiseert dat kerst ook samen voorbereiden is.

Volledig scherm Kerstcommercial Plussupermarkt. © *

Kurk

Het zal kijkers ook moeilijk vallen het droog te houden bij de kerstcommercial van Plus. Net als vorig jaar - toen de spot van de supermarkt draaide om een vrouw die haar overleden moeder mist tijdens kerst - begint het verhaal met zorgelijke gezichten.



Aanleiding is een telefoontje dat is gekomen, precies als de champagnekurk van de fles is geschoten. Een koor zingt Stille Nacht. Halsoverkop vertrekt de familie: de kalkoen en de fles - met de kurk er snel weer opgeduwd - onder de arm. Zelfs de kerstboom gaat mee. De familie haast zich naar het ziekenhuis. De ontknoping is emotioneel: dochterlief blijkt bevallen en als een echte Maria met kind ontvangt ze - met haar eigen Jozef - de gehele familie.

Het slim bespelen van gevoelens in commercials is overgewaaid uit Groot-Brittannië. Daar trekken de reclamemakers van de grote warenhuizen al jarenlang alles uit de kast om van de jaarlijkse kerstcommercials echte tranentrekkers te maken. Dat feest begint al in november, niet gehinderd door Sint en Piet.

Volledig scherm Beeld uit de kerstcommercial van Lidl. © Lidl

Coca-Cola was ooit trendsetter: de frisdrankenproducent had zijn eerste kerstspots al eind jaren 50 op de buis. Die waren rechttoe rechtaan. Daarbij sluit Lidl nu beter aan.



In de commercial van die supermarkt zit geen verhaal, maar wordt een aaneenschakeling van kersttafereeltjes getoond, inclusief een stem die zingt: ,,Feestje in het lahand, voordeel voor de klahant. Altijd hoogste kwaliteit en altijd veel gezelligheid.” Erdoorheen klinkt ,,Little by little by little...” De dreumes, die aan het hoofd van de tafel is geplaatst, blijkt tijdens de kerstdis ineens ,,Lidl by Lidl” te zingen, wat ongetwijfeld bij menigeen voor een flinke glimlach zal zorgen.