Nieuwe serie met tv-koks Job en Perry: ‘Wij zijn echt verliefd op Surinaams eten’

Job Pattinasarany (39) en Perry de Man (34) hebben een nieuwe videoserie over lekker eten opgenomen voor Koken&Eten. Deze keer nemen de Rotterdamse tv-koks de Surinaamse keuken onder de loep. Perry videobelt aan de Maas, waar hij in de zon zit met een koud glas bier. Job belt later in om het verhaal van zijn kookbuddy aan te vullen.



Zo, dat ziet er goed uit. Proost.

Perry: ,,Ja, man. Dit is mijn eerste biertje in anderhalve maand. Ik heb even een tijdje rustig aan gedaan: in de horeca is altijd alcohol in overvloed in de buurt. Ik heb veel thuis gezeten. Niet gedronken. Maar Stoptober is voorbij, dus hats, daar gaan we weer.”

Hoe leuk waren de opnamen voor SuriFood?

Perry: ,,Superleuk. We hebben natuurlijk IndoFood gedaan voor 24Kitchen en Koken&Eten en dat was te gek. Nou heb ik een toko en we hadden tegen elkaar gezegd dat we de volgende serie heel graag over de Surinaamse keuken wilden doen. Wij zijn echt verliefd op Surinaams eten. We wisten er wel iets van, als Rotterdammers, maar nu konden we een beetje de diepte in. We merken dat de meeste Nederlanders niet weten wat de Surinaamse keuken is.”

Job: ,,Het is gewoon onze keuken. We zijn ermee opgegroeid. Ik denk dat het een van de lekkerste keukens ter wereld is, omdat het zo divers is. Chinees, Javaans, Creools, Hindoestaans en Indiaas: dat zijn de best lopende keukens die er zijn. En die zijn door de eeuwen heen doorgeëvolueerd. Ondanks slavernij is daar iets heel moois uit ontstaan.”

Jullie hebben vijf afleveringen gemaakt toch?

Perry: ,,Klopt. De Surinaamse keukens is een van de meest diverse keukens die er is en we hebben van elk van die verschillende keukens een bekend gerecht genomen, zoals roti van de Hindoestaanse keuken en saoto van de Javaanse keuken. Telkens keken we hoe een Surinaamse kok dat gerecht het maakt. Heel veel van geleerd. We hebben eindelijk een keer geluisterd in plaats van er de hele tijd tussendoor te lullen, zoals we normaal doen. Ik kan echt mijn muil niet houden.”

De Surinaamse keuken is niet zo heel bekend bij Nederlanders, zoals Indisch eten.

Perry: ,,Indisch eten is ook al veel langer in Nederland, bovendien is het op een andere manier geïntroduceerd en veel meer verspreid over het land. Surinaams is toch iets grootstedelijks. Niet dat je in de polder geen rotihuis, hebt maar een Chin. Ind. specialiteitenrestaurant heb je echt overal. Iedereen is opgevoed met een patatje pindasaus.”

Job: ,,Mij kun je wakker maken voor saotosoep. Dat eet ik drie à vier keer per week. Ik woon aan het einde van de Mathenesserlaan en ik ben gaan wonen op de Middellandstraat. Voor mensen die Rotterdam niet kennen: dat is het verlengde van de Westkruiskade, waar al die Surinaamse tentjes zitten. De lekkerste saotosoep heeft Warung Melattti. London Loy, die Surinaamse kok, zweert er ook bij. Mensen komen van heinde en verre naar de warung waar een ouwe oma de soep maakt in een aluminium pan. Ik ontbijt niet maar neem zo rond één uur wat rijst en zo'n kom soep. Heerlijk.”

Nog een beetje gelachen? Jullie zijn altijd wel in voor een geintje, zie je bij andere kookprogramma's die jullie deden zoals Wat Eten We Vandaag?

Perry: ,,Surinamers zijn heel vrolijke mensen en de producenten van Makers District hebben hun best gedaan om leuke mensen uit te zoeken. Omaatjes, maar de jonge generatie komt ook aan bod, echt heel erg leuk. Vooral bij de aflevering dat we pom gingen maken, hebben we gelachen. We waren in een heel toffe flat in Amsterdam bij Peggy. Haar moeder was er ook, dat was zo gezellig. Een heel gezellige tante. En een andere dame ging maar door als een soort Emile Ratelband. Ze kletste vijf kwartier in een uur. En we hebben toch een tipje van de sluier opgelicht van de manier waarop Surinamers hun lekkerste gerechten maken.”

Kookboek

In april komen Job en Perry met een eigen kookboek. Volgens Perry ‘een potpourri van smaken’. ,,Een beetje in het verlengde van wat we deden met de kookshow Wat Eten We Vandaag.” Ze gaan een stapje verder dan pasta bolognese. ,,We maken onze versie van gerechten die we graag eten: Indonesisch, Chinees, maar ook plaatpizza. Er zit niet echt een lijn in. Wel een beetje simpel, want als mensen een lijst zien van 25 ingrediënten voor een gerecht, dan haken ze af. Al is er soms wel even iets nodig uit de toko.”

Koken jullie zelf thuis?

Perry: ,,De afgelopen maand wel. Ik heb de pannen afgestoft. Ik heb deze maand geen vlees gegeten, wel veel groente en vis. Ik ben opgegroeid met vlees, maar als je je ertoe zet is groente zo lekker. Je wordt ook heel creatief. Ik vind het stom als mensen zeggen dat ze iets niet lusten. Een grote afknapper, vind ik dat. En je kunt het met van alles lekker maken: Parmezaanse kaas, miso. Al die smaakmakers, daar maak je blaadje sla nog geil mee.”

Dat Surinaamse eten, kun je dat thuis ook maken?

Job: ,,Je weet hoe het gaat: een kok kookt thuis niet. Bij de loodgieter lekt de kraan. Dus ik heb weleens saotosoep gemaakt, maar waarom zou je het zelf maken als een ander het lekkerder kan? Tijdens de serie hoor je ook: de recepten worden van generatie op generatie mondeling overgebracht en nooit opgeschreven. Je leert koken van tantes. Dan mag je beginnen met uitjes pellen.”

