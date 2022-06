Nóóit meer Big Mac, Rusland stort zich op eigen burger met friet: ‘Een historische dag’

Nee, zo lang als de rij 32 jaar geleden was, toen McDonald’s zijn eerste restaurant in de Sovjet-Unie opende, is ze dit keer niet. Toch staan er bij dezelfde vestiging aan het Poesjkinplein in Moskou tientallen nieuwsgierigen die de nieuwe snackbar willen uitproberen. Ze hebben drie maanden moeten wachten, voordat ze hun tanden weer in een hamburger konden zetten.



Half maart sloot de Amerikaanse hamburgergigant McDonald’s immers de deuren van zijn 850 restaurants (waarvan 130 in franchisebeheer) in heel Rusland, vanwege wat Rusland zelf een ‘militaire operatie’ noemt van het leger in Oekraïne. Half mei trok McDonald’s zich definitief terug uit Rusland. Maar al snel was er een Russische horecaondernemer die brood zag in overname van de vestigingen.