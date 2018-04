NVWA waarschuwt voor besmette tartaar en verkeerd verpakte grillworst

Bij de Dirk van den Broek en de DekaMarkt worden verschillende verpakkingen tartaar onmiddellijk uit de schappen gehaald. In het vlees is de Listeria bacterie aangetroffen. Die bacterie is met name schadelijk voor mensen met een verminderde weerstand en voor zwangere vrouwen. De bacterie zorgt voor een infectie die kan leiden tot een hersenvliesontsteking. Bij de Dirk van den Broek gaat het om de Beste Tartaar 2 stuks met houdbaarheidsdatum 30 april 2018 en bij de DekaMarkt om de Slagers Beste Tartaar 3 stuks met houdbaarheidsdatum 29 april 2018.



De verpakkingsfout van de Albert Heijn is met name relevant voor mensen met een allergie voor soja, mosterd of selderij. Die ingrediënten zitten namelijk niet in de AH Italiaanse Grillworst, maar wél in de Sate Grillworst die in sommige verpakkingen terecht is gekomen. Het gaat specifiek om verpakkingen met de houdbaarheidsdatum 4 mei 2018 en de streepjescode 2303158000006.