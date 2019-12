Ober maakt misser en noemt klant ‘die dikzak van tafel 1: niet normaal'

‘Voor de dikzak van tafel 1: niet normaal’. Dat lazen klanten op hun kassabon bij Carrousel d’Anvers, een restaurant in Antwerpen. Verbouwereerd en woedend om de grove belediging plaatsten de klanten een foto van de bon op sociale media. ,,Nog nooit hebben we zoiets meegemaakt. Rustig pannenkoeken à volonté aan het eten (hun concept). Na drie pannenkoeken willen we afrekenen en doorgaan maar dan word je verbaal beledigd! Heel onvriendelijke bediening door arrogant personeel”, klinkt het op Facebook. A volonté is de Vlaamse uitdrukking voor all you can eat.