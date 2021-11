Octopus, krab en kreeft voelen verdriet: koken van levende dieren verboden in Groot-Brittannië

Het koken van een levende kreeft, zal in het Verenigd Koninkrijk binnenkort verboden worden. De Britse overheid kondigde vrijdag aan dat ze de dierenwelzijnswet bijwerken. Octopussen, krabben en kreeften zullen er nu ook in worden opgenomen. Dat gebeurt na zo’n 300 studies die aantonen dat schaal- en weekdieren gevoelens hebben.

In sommige landen, waaronder Zwitserland en Nieuw-Zeeland, is het levend koken van schaaldieren al illegaal. Nu heeft ook de Britse regering vrijdag aangekondigd dat tienpotigen, een orde van schaaldieren, koppotigen en een klasse van weekdieren onder de Animal Welfare Bill zullen vallen. Het gaat om dieren zoals octopussen, inktvissen, krabben, kreeften tot garnalen. In tegenstelling tot sommige andere dieren zonder ruggengraat, hebben tienpotige schaaldieren en koppotigen een complex centraal zenuwstelsel. Een van de belangrijkste kenmerken van bewustzijn. ,,Octopussen en andere koppotigen worden al jaren in de wetenschap beschermd, maar tot nu toe was er geen enkele bescherming daarbuiten”, vertelt Jonathan Birch, een professor aan de LSE, die werkte aan het onderzoek.

De bevinding volgt op een ruzie over de wet rond dierenwelzijn, die alle gewervelde dieren erkent als levende wezens. De Conservative Animal Welfare Foundation presenteerde een eigen rapport aan de regering, met het argument dat ook schaal- en weekdieren gevoelens hebben. De ministers gaven hier gevolg aan en vroegen aan de London School of Economics and Political Science om onafhankelijk onderzoek uit te voeren. En wat blijkt: het rapport, dat deze maand werd gepubliceerd, vond ‘sterk bewijs’ dat dergelijke dieren gevoelig zijn.

Geen gevolgen voor restaurants

In het rapport stonden - naast de dieren niet levend koken - ook nog specifieke aanbevelingen, waaronder: een verbod op de declawing (poten uittrekken) van krabben, een verbod op de verkoop van levende krabben en kreeften aan ‘ongetrainden, niet-deskundige personen’ en een verbod op bovenstaande slachtmethoden wanneer er een haalbaar alternatief bestaat.

In de aankondiging zei de Britse regering nog dat de wet er is ‘om er voor te zorgen dat dierenwelzijn goed wordt overwogen in toekomstige besluitvorming'. De wet zou dus geen invloed hebben op bestaande wetgeving of industriële praktijken zoals visserij. Er is verder geen directe impact op de vangst van schelpdieren of op de restaurantindustrie.

