Olijfolie, suiker en zout: zo lang blijft eten in je voorraadkast eetbaar

De troost van comfort­food: hierom is kaas, ijs of pizza een ‘knuffel voor je ziel’

22 februari Zit je weleens met een pot Ben & Jerry’s op schoot op de bank? Als we een zware tijd hebben, warmen we ons graag aan comfortfood. Maar helpt het ook echt? En is het aantal calorieën recht evenredig aan de troost die het biedt?