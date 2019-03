Ollie Schuiling uit Olst neemt Restaurant Kasteel Heemstede in Houten over

Restaurant Kasteel Heemstede is gevestigd op de onderste verdieping van het in 2002 geheel restaureerde Kasteel Heemstede in Houten bij Utrecht. Restaurant Kasteel Heemstede opende in maart 2002 de deuren en heeft sindsdien hoge noteringen gescoord in de toonaangevende restaurantgidsen: 17 Gault&Millau-punten, plaats 36 in de Lekker Top 100 en sinds 2003 een Michelinster. Het restaurant is aangesloten bij culinair samenwerkingsverband Les Patrons Cuisiniers.