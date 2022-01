Omzet supermarkten licht gestegen, grote groei onlineverkoop

En IS HET WAT? Schijn bedriegt bij knäckebröd? De meest eenvoudige zijn vaak het best

Na alle eetfestijnen in december zijn er veel mensen die willen afvallen en overwegen hun bruine bammetje in te ruilen voor een lichtgewicht crackertje. Maar is knäckebröd een gezonde optie én is het ook beter voor de lijn? In deze serie vragen we het aan experts en vergelijken we het groeiende aanbod producten.

11 januari