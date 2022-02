Ondanks bakken vol kritiek blijft Ede geloven in een attractiepark over eten

Hij heeft er over gedroomd én er van wakker gelegen. Maar als de Edese wethouder ‘food’ Leon Meijer nu soms over het terrein van het World Food Center in Ede loopt, dan komt bij hem het besef: dit is goed. Dit klopt.



Dat terrein is de oude Mauritskazerne, een gigantisch complex. Verlaten door het leger, aangekocht door de gemeente. In de afgelopen jaren is er vooral gesloopt. Twee statige monumentale gebouwen en een opmerkelijke ronde Stingerbol staan nog overeind.



Naast woningen, sommige standaard met buitenkeuken, moeten hier vooral veel bedrijven komen. Food-bedrijven vanzelfsprekend, om Ede nog verder op de kaart te zetten als ‘foodstad’. De kroon op het gebied moet de WFC Experience worden. Een stevig gesubsidieerde trekpleister die in 2024 eindelijk de deuren moet openen. Net als de bestuurders voor hem, moest Meijer wennen aan de plannen. Maar net als de wethouders voor hem, is hij nu volop enthousiast. De hoop voor 2024: 300.000 bezoekers gaan door Willy Wonka-achtige omgevingen, moeten zich verbazen op een draaiende tribune en leren op speelse wijze waar hun eten vandaan komt en wat gezond voedsel is.