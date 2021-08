Onderweg? Deze gerechten neem je makkelijk mee

Vegan op het platteland? Dat is allesbehal­ve makkelijk

10 augustus Veganisme rukt snel op, maar op het platteland is dat niet altijd een gemakkelijke keuze. In vergelijking met de grote steden is het veganistische assortiment in winkels én horeca veel beperkter. ,,Als ik eens wat bijzonders en veganistisch wil eten, moet ik naar de stad toe.”