Ongecompliceerd goed eten bij Sjampetter in Deventer

Nog voor mijn tafelgast Hans Jansen en ik binnen hebben kunnen stappen, komen we op het terras al bekenden tegen. Hans’ broer en zijn oud-studievrienden, die er bij wijze van reünie regelmatig terugkeren. ,,Hier is niets veranderd en het voelt altijd weer al thuiskomen”, zegt het viertal. Of er in de ruim twintig jaar dat Sjampetter er zit niets is veranderd, kunnen Hans en ik niet beoordelen, we kwamen hier niet eerder. Dat het een gevoel van ‘thuiskomen’ geeft, snappen we als we binnen zijn. Een bruine kroeg, als het stamcafé dat we daarbij voor ogen hebben. Veel hout, veel fotolijstjes en ook heel veel klandizie.