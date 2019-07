Ontbijtgranen voor kinderen meestal niet zo gezond

Koken & etenOntbijtgranen lijken gezond, maar oppassen is verstandig. De Consumentenbond ziet dat er weliswaar vaak veel gezonde granen in zitten, maar dat ze ook vaak veel vet en suikers bevatten.

De Consumentenbond nam 70 ontbijtgranen onder de loep. Van de 20 soorten die voor kinderen zijn bedoeld, kreeg een kwart de hoogste beoordeling qua gezonde ingrediënten (een A). Bij de ontbijtgranen voor volwassenen was dat 44 procent, zo maakt de bond vandaag bekend.



Hoe gezond zijn ontbijtgranen? Als er alleen maar onbewerkte ingrediënten in zitten, kan zo'n begin van de dag heel gezond zijn. Denk bijvoorbeeld aan havermout of speltpap, waarin veel vezels en eiwit zitten en nauwelijks suikers of verzadigd vet. Die krijgen dan ook een dikke duim in de nieuwe editie van de Consumentengids.



Die gezonde varianten liggen ook in de winkel: Brinta bijvoorbeeld, een volkorengraanontbijt. De biologische cornflakes van Albert Heijn, die vrijwel alleen uit mais bestaat, scoren ook het hoogste ‘cijfer’, een A.

Opletten

Andere ontbijtgranen zijn juist minder gezond. Kellogg’s voegt aan zijn cornflakes zout en suiker toe en die krijgen daarom een C. En ook bij typische kinderproducten zijn er grote verschillen. Zo krijgt de Quaker kids crunchy mix-up chocolate flavour een A, terwijl de Jordans junior chocolate granola, met meer suiker en verzadigd vet, een C scoort. De eerder genoemde Brinta heeft trouwens ook een drinkontbijt dat 20 procent toegevoegde suiker bevat en daarom een C krijgt.

Een van de slechtst scorende ontbijtjes is Absolutely Nuts super granola van Eat Naturally. Er zit veel verzadigd vet in en er is ook nog suiker aan toegevoegd: daarom een D.

Volledig scherm De Consumentenbond legde ontbijtgranen tegen de Nutri-Scorelat. © Consumentenbond

Het baart de Consumentenbond zorgen dat sommige ontbijtgranen zo slecht scoren. Het is typisch zo’n product waarbij de fabrikant de voorkant van het pak of de zak gebruikt – of beter gezegd misbruikt – om een onrealistische voorstelling van zaken te geven. Op de verpakkingen zijn veelvuldig fruit en noten te zien. Dorset Cereals cranberry, cherrry & almond bevat bijvoorbeeld 30 procent (goedkopere) rozijnen versus 1 procent kers. De 6 procent cranberry's zijn gesuikerd dus eigenlijk snoepjes, zo schrijft de bond.

De Consumentenbond gebruikt in de test met opzet de Nutri-Score. Dit systeem maakt in een oogopslag duidelijk of een product veel suiker, vet of zout bevat. Het logo is een krachtig middel, vindt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Consumenten krijgen met het logo immers direct een realistisch beeld van de voedingswaarde. Daarom wil de bond dat het voedselkeuzelogo op alle voedingsmiddelen komt. In voedingsland hebben grote partijen als Albert Heijn en Hak het logo al omarmd. Andere partijen staan niet te trappelen: het logo geeft veel producten met rood het stempel ongezond.

Een verraderlijk ingrediënt is fruit, vindt de consumentenorganisatie. Fruit is gezond, maar gedroogd fruit is extra geconcentreerd en bevat dus veel suiker. Als een product veel gedroogd fruit bevat (boven de 20 procent) dan krijgt het product toch een B, terwijl er ook veel vezels en granen in kunnen zitten. Juist omdat het lezen van een etiket een hele toer is op deze manier, is een stoplichtsysteem handig.