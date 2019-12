Ontslag voor ober die Nadia 'dikzak' noemde op bon: ‘Hij was in tranen’

Koken & eten Minderen met vlees? De ‘vleesbingo’ is nog springle­vend

17:00 Het lijkt of iedereen mindert met vlees. Toch is de bingo met als hoofdprijs een vleespakket her en der in het land een springlevend fenomeen. Bij sportvereniging Diosa in het Gelderse Balgoij organiseert Hans Willems de bingo: ‘Er heeft nog nooit iemand om een vegetarisch pakket gevraagd.’